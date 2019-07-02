В автобусах Сургута не досчитались мигрантов

Сургутские автоперевозчики пожаловались на нехватку водителей общественного транспорта после введения запрета в Ханты-Мансийском автономном округе принимать на работу иностранных граждан. Соответствующее письмо они направили в городскую торгово-промышленную палату, которая, в свою очередь, должна обратиться в правительство Югры. В Федерации мигрантов России называют ограничение «неразумным».



О получении обращения с жалобой на дефицит водителей общественного транспорта сообщил председатель совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов. «После введения ограничения на привлечение мигрантов сложилась ситуация, что у нас не хватает более 150 водителей. Откуда их привлекать, непонятно»,— рассказал он. Господин Болотов подчеркнул, что «пресловутые северные зарплаты» — это миф, так как они не компенсируют переезд кадров в город, округ, не решают вопрос с жильем. «Наша зарплата — 60-70 тыс. руб., в Кургане — 35-45 тыс. руб. Мы привлекали кадровые агентства, но нет наплыва желающих»,— пояснил он. По его словам, сейчас набирается аналитика из служб занятости Сургута и соседних городов, чтобы обратиться в правительство ХМАО с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничения.

В декабре 2017 года губернатор Наталья Комарова подписала постановлению о запрете мигрантам перевозить пассажиров на сухопутном транспорте, включая такси, участвовать в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах. Аналогичный запрет введен в Тюменской области.

Как рассказали в транспортной компании «Сургутгазсервис», дефицит водителей для перевозок пассажиров городским общественным транспортом составляет около 15-20%. «Раньше у нас работали профессиональные водители из Таджикистана, Узбекистана. Они предоставляли справки, что имеют необходимую квалификацию. Сейчас размещаем объявления, но закрыть дефицит не можем»,— рассказали в компании. В ООО «ТНК “Транссиб”» оценивают дефицит водителей в 30%. «Мы не можем предложить достойную заработную плату, а здесь работа нервная, вредная, ответственная»,— добавили в компании.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, запрет региональных властей неразумен. «Работодатели не часто пишут такие обращения. Это говорит о том, что проблема стоит очень остро»,— считает он. В правительстве ХМАО оперативно получить комментарий не удалось.

Мария Арабей