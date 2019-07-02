АвтоВАЗ объявил о приостановке деятельности из-за срыва поставок

В среду, 3 июля, сборочные площадки АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске приостановят работу. Об этом пресс-служба компании сообщила российским информационым агентствам.

По данным автопроизводителя, ситуация сложилась из-за невыполнения обязательств компании-поставщика. На АвтоВАЗе принимают меры для возобновления производства машин и планируют возложить убытки компании на поставщика. Приостановка производства на заводах не отразится на доступности автомобилей Lada в дилерской сети марки.

Подробнее о приостановке сборки автомобилей на GM-АвтоВАЗ из-за проблем с поставками комплектующих от «Автокомпонента» в 2017 году читайте в публикации “Ъ-Волга” «Chevrolet Niva сделала остановку».

Андрей Сазонов