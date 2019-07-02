Озеро во Всеволожском районе проверят на загрязнения

Специалисты химико-радиологической лаборатории взяли пробы возле озера Сиркиярви, расположенном во Всеволожском районе Ленобласти. В настоящее время проход к водоему запрещен, территория береговой полосы площадью в 30 кв. м. огорожена.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ранее вблизи озера было обнаружено некое химическое вещество. На месте работают представители Госэконадзора Ленинградской области, аварийно-спасательная служба Ленинградской области, о происшествии уведомлены МЧС РФ по области и прокуратура Всеволожского района. В районе озера предполагается установить пост полиции.