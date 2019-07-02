«Вся мощь российского государства почему-то не защищает простых людей»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обвинил МЧС в недостаточном информировании о наводнении. Паводок уже признан самым разрушительным за столетнюю историю метеонаблюдений. Спасатели утверждают, что оповещали жителей и представителей местных властей за несколько дней до наступления чрезвычайной ситуации. По последним данным в результате наводнения в районе города Тулун погибли 18 человек, 13 пропали без вести. Основная версия возникновения паводка — проливные дожди. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что есть очень много вопросов как к местным властям, так и к федеральному центру.



В России произошло крупнейшее стихийное бедствие, число погибших приближается к двум десяткам, столько же примерно пропавших без вести, на реки Ия образовались заторы из сорванных крыш домов. По предварительным данным затоплено около 4 тыс. домовладений. Самое интересное, что никто толком не может назвать причину ЧП: вроде бы сильные дожди, а, может быть, и нет. Есть уже научные гипотезы, что это, мол, стечение различных факторов, во многом не зависящих от человека. Понятно, что проще всего списать последствия на глобальные изменения климата и некие аномальные факторы. Слово «аномальный» у нас употребляется применительно ко всему — хоть дождь, хоть снег или вот наводнение. Так, житель города Тулун Сергей Гусев рассказывает: «Дома пошли вниз по течению. Люди вылавливали вещи, машины, было много обломков. Плыли трупы взрослых и детей. На берегу стояла ферма, там было порядка 500 голов скота, все животные утонули. Уровень воды поднялся выше дамбы. Сейчас он уже начинает падать, заметно, что из центра города вода уже уходит».

Местные власти кивают на МЧС и наоборот. Здесь вопросы звучат так: когда уже стало понятно, что наводнения не избежать, что было сделано, чтобы не допустить массовых жертв и спасти людей? Жители говорят: вроде предупреждали, однако многие до последнего не верили, что вода поднимется так высоко. Понятно, кто захочет оставлять имущество. А власти что? Если сами не хотят спасаться, что мы можем сделать. Продолжает Сергей Гусев: «МЧС предупреждало. Моя мама ездила на районы, которые затопило, предупреждала людей, говорила: собирайте вещи, увезите, что сможете. Люди до последнего не верили, говорили: вода до нас не дойдет. А потом, когда она уже дошла до них, сидели на крышах и кричали «помогите».

Вспоминается интересный факт: в 2010 году, когда в России в результате опять же «аномальной» жары полыхали пожары, Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, пообещал рынду блогеру, который сетовал, что раньше хоть она висела в деревнях: ударил в нее — народ побежал, спасайся, кто может. Сейчас мэр Тулуна пишет в социальных сетях: МЧС рассылает СМС. Понятно, что проще всего свалить все на главу администрации Тулуна с населением чуть больше 40 тыс. человек, а заодно и на губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Хотя, конечно, каждый по-своему виноват. Но вот что интересно: у нас есть целое федеральное Министерство по чрезвычайным ситуациям с немалым бюджетом и штатом в регионах. Разве не их дело предотвращать подобные ситуации? Не СМС рассылать, а для начала проводить регулярные инспекции готовности населенных пунктов к наводнениям, проводить учения, чтобы при ЧС каждый знал, что ему делать. И, в конце концов, не дело ли МЧС проводить организованную эвакуацию, привлекая армейские части, чтобы люди не сидели и не ждали в домах, пока их окончательно смоет?

В прошлом году в России произошла беспрецедентная трагедия — пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Наверное, ее можно было бы предотвратить, если бы соблюдались все необходимые нормы безопасности и проводились бы настоящие инспекции. Вся мощь российского государства почему-то не защищает простых людей. Может быть, в этом и есть главный национальный проект — развернуться к собственному населению. Глядишь, и оно отплатит тем же. А для начала можно по старинке хотя бы рынды повесить.