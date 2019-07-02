Кубань на четвертом месте по объему продаж легких коммерческих автомобилей

За январь-май 2019 года в Краснодарском крае было продано 1658 автомобилей класса LСV (легкие коммерческие автомобили). По этому показателю Кубань занимает четвертое место в России после Москвы (5962 машины), Подмосковья (3883 авто) и Санкт-Петербурга (2264 штуки), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В Краснодарском крае объемы продаж машин класса LCV за год снизились на 4,9%. Спад продаж этого сегмента автомобилей отмечен по всей России, где за первые пять месяцев текущего года было продано 41,1 тыс. авто, что на 7,8% меньше, чем годом ранее.

Василий Хитрых