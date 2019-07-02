02 июля, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

От массовой гибели пчел из-за химикатов пострадали более 300 курских пчеловодов

В Курской области от массовой гибели пчел из-за химикатов, которыми фермеры обрабатывают поля, пострадали более 300 пчеловодов. Такие данные приводит заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев. «Мы намерены наказать виновные сельхозпредприятия. Но штраф крайне незначителен — 50 тыс. руб. Мы изучим опыт других регионов и выйдем с законодательной инициативой на федеральный уровень, чтобы изменить ситуацию»,— подчеркнул господин Золотарев.

Пострадавшим пчеловодам будет оказана юридическая помощь для обращения в суд, планируется также рассмотреть вопрос о выделении им компенсаций из облбюджета.Также планируется до конца июля создать общество пчеловодов и в его рамках разработать «понятный правовой механизм для действий в подобных ситуациях».

Валерия Розбот


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Культура

Новости компаний

Самое читаемое

Профиль пользователя