От массовой гибели пчел из-за химикатов пострадали более 300 курских пчеловодов

В Курской области от массовой гибели пчел из-за химикатов, которыми фермеры обрабатывают поля, пострадали более 300 пчеловодов. Такие данные приводит заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев. «Мы намерены наказать виновные сельхозпредприятия. Но штраф крайне незначителен — 50 тыс. руб. Мы изучим опыт других регионов и выйдем с законодательной инициативой на федеральный уровень, чтобы изменить ситуацию»,— подчеркнул господин Золотарев.

Пострадавшим пчеловодам будет оказана юридическая помощь для обращения в суд, планируется также рассмотреть вопрос о выделении им компенсаций из облбюджета.Также планируется до конца июля создать общество пчеловодов и в его рамках разработать «понятный правовой механизм для действий в подобных ситуациях».

Валерия Розбот