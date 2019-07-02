Каршеринг обошелся москвичу слишком дорого

Москвич может лишиться прав после поездки на каршеринге. Остаться без водительского удостоверения рискует двадцатичетырехлетний Артем Баусов. Он воспользовался машиной сервиса «Делимобиль», но потом оказалось, что у нее частично стерты номера, и в базе ГИБДД по указанному регистрационному знаку проходит другой автомобиль. Как такое могло произойти? И есть ли у водителей в таких случаях шансы сохранить права? Разбирался Владимир Расулов.

Несколько дней назад москвич Артем Баусов решил взять машину, чтобы поехать к своей девушке. Все как обычно: открыл приложение «Делимобиль», забронировал авто, осмотрел кузов и салон и отправился в путь. Буквально через несколько минут мужчину остановил сотрудник ДПС. Оказалось, что одна из букв на номерах автомобиля стерта и вместо О получилась С. По такому регистрационному знаку действительно есть машина, но совсем другая. В итоге на Артема выписали административный протокол за управление авто с заведомо подложными номерами. А потом выяснилось, что после этого случая той же машиной успел воспользоваться другой водитель, рассказал сам Артем Баусов: «Они мне позвонили, сказали, что машину уже забрал другой клиент и поехал куда-то в Красноборск, мол, подвозите документы туда. Я очень удивился, потому что этот автомобиль по-хорошему вообще должны были заблокировать».

Теперь Артем Баусов рискует остаться без прав на срок от шести месяцев до года. «Делимобиль» в итоге признал, что машиной с другими номерами после москвича успел воспользоваться второй водитель. Правда, с этим пользователем быстро связались, он завершил аренду, а само авто отправили на сервис. Такой случай произошел впервые, и теперь каршеринг будет тщательнее следить за своими машинами, заявила «Ъ FM» руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева: «Что касается умышленной порчи, мы используем камеры городского видеонаблюдения, запрашиваем, если необходимо, данные у ЦОДД. Поскольку Москва — город достаточно большой, и это первый прецедент, и я надеюсь, что последний, мы в любом случае повысим меры безопасности. Кто и зачем это сделал, будем выяснять отдельно. Мы уже смотрели, какие поездки совершались на этом автомобиле, не использовал ли его кто-то для гонок».

В сервисе «Делимобиль» «Ъ FM» также заявили, что могут помочь Артему Баусову переквалифицировать статью, тогда он отделается штрафом. Но шансов сохранить права у водителя в таких случаях нет, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Именно тот, кто садится за руль, обязан перед поездкой проверить, в каком состоянии номера у машины, добавляет эксперт: «Конечно, с учетом всех обстоятельств дела суд может определить, что он не ехал на какое-то преступление и не специально прикрутил к своему автомобилю чужой номер. То есть, в общем-то, это нарушение было им допущено по невнимательности, а не по злому умыслу, поэтому думаю, суд может вполне ограничится лишением на минимальный срок.

Но оснований для прекращения дела и освобождения от ответственности здесь нет».

Впрочем, как говорят юристы, Артем Баусов после случая с номерами может предъявить претензии сервису каршеринга. Ведь в приложении ему предлагали взять напрокат одну машину, а в итоге предоставили совершенно другую.

Судьба водительских прав Артема Баусова решится через неделю. Суд определит, лишать ли его документа за заведомо подложные номера на автомобиле каршеринга.