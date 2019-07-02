108 обманутых дольщиков получат свои квартиры в Тамбове

В этом месяце 108 обманутых дольщиков дома по улице Интернациональной, 69а, корпус 2 в Тамбове получат ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на первого вице-губернатора Олега Иванова. Строительство дома было приостановлено с конца 2016 года, когда обанкротился застройщик ООО «Центржилстрой». С сентябре 2018 года строительство возобновилось с участием созданного специально для решения проблем дольщиков ООО «АИЖК строй» и недавно завершилось.

К осени планируется вести в эксплуатацию и корпус 3 дома 69а по улице Интернациональной, квартиры в котором должны получить еще 63 дольщика. Сейчас там идут работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтаж лифтов.

Подробнее о проблемах с дольщиками в Тамбове читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Тамбовский госстройнадзор опередил суд».

Мария Старикова