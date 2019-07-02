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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самарской области зафиксировано массовое нашествие саранчи

В четырех муниципалитетах Самарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой поражения растений саранчовыми. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации развернут в Чапаевске. Для предупреждения развития и распространения особо опасных вредителей проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тыс. га. Помимо Чапаевска режим чрезвычайной ситуации объявлен в Волжском и Красноармейском районах, а также в Новокуйбышевске. В качестве экстренной меры ведется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» вблизи Чапаевска.

По данным регионального минсельхоза, ситуация находится под контролем.

Андрей Сазонов


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