В Самарской области зафиксировано массовое нашествие саранчи

В четырех муниципалитетах Самарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой поражения растений саранчовыми. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации развернут в Чапаевске. Для предупреждения развития и распространения особо опасных вредителей проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тыс. га. Помимо Чапаевска режим чрезвычайной ситуации объявлен в Волжском и Красноармейском районах, а также в Новокуйбышевске. В качестве экстренной меры ведется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» вблизи Чапаевска.

По данным регионального минсельхоза, ситуация находится под контролем.

Андрей Сазонов