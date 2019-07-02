Воронежская налоговая взыскала с должников 1,7 млрд рублей в региональную казну

За пять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Воронежской области было взыскано 1,7 млрд руб. задолженностей по налогам, в том числе 396,5 млн руб. — по имущественным налогам физлиц, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя УФНС по Воронежской области Игоря Понкратова.

В консолидированный бюджет РФ, в свою очередь, поступило 4,8 млрд руб. задолженности, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таким образом, сумма совокупной задолженности снижена на 4,7 млрд руб., консолидированная задолженность области уменьшена на 1,1 млрд руб. Задолженность физлиц по имущественным налогам с начала года уменьшилась на 413,2 млн руб., или на 17,1%, и составила около 2 млрд руб.

Также господин Понкратов отметил положительную динамику эффективности погашения задолженности в процедурах банкротства: в начале 2018 года доля поступлений от банкротов составляла 10%, а к началу 2019-го достигла 17%.

Мария Старикова