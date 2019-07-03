Лишний вес платежом красен

Точность работы пунктов весогабаритного контроля в Нижегородской области находится под пристальным вниманием представителей контролирующих организаций и транспортного сообщества. Грузоперевозчики высказывают мнение, что система работает некорректно, а пришедшие штрафы необоснованны. Предпринимаются попытки обмануть аппаратуру, документально зафиксированы случаи повреждения измерительной техники. В «Ростелекоме», отвечающем за работу систем ВГК, уверены в точности проводимых измерений.

Пункты весогабаритного контроля работают в Нижегородской области с 2016 года. Основанием для запуска проекта стало инвестиционное соглашение между ПАО «Ростелеком», правительством Нижегородской области и подведомственными ему организациями. Только за 2018 год на основании данных, полученных с пунктов ВГК, грузоперевозчикам предписано свыше 3 тыс. штрафных постановлений на общую сумму более 700 млн руб. Предприниматели платить не хотят, пишут жалобы и заявления в суд, заявляя, что комплексы ВГК работают некорректно. В «Ростелекоме» приводят факты, подтверждающие, что претензии не имеют под собой оснований.

Тенденция нашего времени – большое внимание к внедрению систем ВГК в регионах. В ряде территорий строительство новых дорог уже проектируется с учетом размещения на них пунктов весогабаритного контроля. Региональные власти можно понять. В ремонт, модернизацию и строительство трасс вкладываются серьезные средства, но дороги разрушаются из-за избыточного воздействия на них. Далеко не всегда фуры грузят с учетом всех норм и правил, создавая перевес ради увеличения нормы прибыли. А перевес – один из главных врагов качества дорожного покрытия.

Существующий конфликт между перевозчиками и властями, взимающими штрафы с помощью пунктов ВГК, характерен не только для Нижегородской области. Во многих регионах, с одной стороны, есть предприниматели в транспортной сфере, которые пытаются доказать, что их деятельность неправомерно ограничивают; с другой – региональные власти, которые уверены, что, если машины идут с перегрузом, за это надо платить. В этом противостоянии водители прибегают к различным ухищрениям.

«Мы сами были свидетелями (есть фото и видео) того, как на Семеновском посту водители, чтобы обмануть систему, за несколько десятков метров до пункта ВГК останавливались и закрывали номера машин. После начинали движение на минимальной скорости, не более пяти километров в час. При такой скорости велика вероятность, что система не зафиксирует перевозимый груз. Как только пункт ВГК пройден, машины набирают нормальную скорость», – говорят в «Ростелекоме», отвечающем за точность работы системы.

Как рассказал вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, пункты ВГК созданы с соблюдением технологий и подвергаются периодическим проверкам на предмет точности измерений. И весы, и видеокамеры, и тензополоса, встроенная в поверхность дороги, соответствуют всем нормативным требованиям. Кроме того, при прохождении пункта ВГК камерами, интегрированными с федеральной информационной системой ГИБДД, определяется номер автомобиля. Происходит полная верификация транспортного средства, так как оно может быть из другого региона или даже другой страны. В случае перегруза в системе автоматически фиксируется превышение допустимой массы автомобиля, идет проверка наличия специального разрешения, а при его отсутствии происходит начисление штрафа. Размеры штрафов определяются нормативными актами каждого конкретного региона.

Систему выдачи разрешений на движение по региональным трассам на перегруженных автомобилях региональные власти запустили еще на стадии внедрения пунктов ВГК. Если перевозчики заранее знают, что будут двигаться с перевесом, могут заплатить определенную сумму и не бояться штрафов. Эта система работает и обеспечивает определенный денежный поток. И цена за перегруз в этом случае значительно ниже штрафа, который можно за него получить.

«Мы как подрядчики заинтересованы в том, чтобы технология укладки дорожного полотна соответствовала нормативам, а автомобильные номера распознавались максимально качественно, – продолжает Дмитрий Проскура. – Сейчас появился еще один норматив, в соответствии с которым пункты ВГК должны быть оснащены информационными табло. Это удобно для водителей, которые сразу будут видеть результаты взвешивания».

В «Ростелекоме» подчеркивают, что все посты ВГК работают корректно, ревизии происходят регулярно. Последние замеры прошли в апреле в присутствии представителей перевозчиков, специалистов Центра безопасности дорожного движения и Главного управления автодорог. Сначала автомобили взвешивали на Кстовской нефтебазе с применением передвижного пункта ВГК, а затем с участием тех же большегрузов проверка прошла на стационарном Семеновском посту, оборудованном «Ростелекомом». В итоге – соответствие результатов измерений, показывающих отсутствие превышений массы и нагрузки на ось.

Через два дня проверку под городом Семенов проводил уже Центр стандартизации и метрологии, запустив через пост перегруженный автомобиль. Система это «увидела» и выдала точную цифру перегруза.

«Ростелеком» постоянно сталкивается с тем, что кто-то регулярно пытается повредить оборудование на пунктах ВГК. К примеру, системы видеонаблюдения собрали целую историю о попытках обстрелов оборудования с целью вывести его из строя и о невынужденных «ремонтах» дорожного полотна в зоне действия весогабаритного контроля. Есть и юридические ухищрения.

«Чтобы не платить за перегруз, перевозчики придумывают специальные схемы. Так, в компании, которая возит молоко, на то же юридическое лицо оформлены автомобили, которые перевозят цемент и щебень. Доля перевозок молока составляет порядка 5%. Когда приходят штрафы, в компании заявляют, что дети лишаются молока. Затем выясняется, что все штрафы начисляются за перевозку щебня», - говорят в «Ростелекоме».

При этом в результате всех судебных разбирательств, связанных с работой пунктов ВГК, в пользу перевозчиков принято всего 0,29% решений.

Возможность игнорировать пункты ВГК для водителей скрыта в путях объезда. Но здесь эффективно сработали органы власти и подведомственные организации.

«Люди, которые готовили техническое задание и выбирали места для размещения пунктов ВГК для Нижегородской области, - высочайшие профессионалы. Им удалось при минимальном количестве постов достичь феноменального результата. Места под размещение пунктов выбраны так, что возможностей для их объезда практически нет», - рассказывает Дмитрий Проскура.

Он также сообщил, что в настоящее время «Ростелеком» готовит серию семинаров, на которых планируется подробно разъяснять особенности работы систем ВГК. Это будут семинары и для представителей органов власти, так как именно к ним поступает основной поток обращений, и для перевозчиков.