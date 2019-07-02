В Ростовской области детский лагерь «Орленок» выставили на торги за 3,3 млн рублей

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Каменске-Шахтинском выставили на торги за 3,3 млн руб., об этом сообщает депутат Заксобрания Ростовской области Ирина Полякова на своей странице в Facebook.

По словам госпожи Поляковой, жители региона обратились к ней с просьбой не допустить продажи лагеря. Депутат направила запрос в областную прокуратуру. «Надзорное ведомство отреагировало и нашло в процедуре ликвидации лагеря формальные нарушения, а затем внесло главе администрации Каменска-Шахтинского Константину Фетисову соответствующее представление. Впрочем уже сегодня, 1 июля, глава прислал мне ответ, что нарушений и преград для продажи народной собственности больше нет»,— сказано в посте депутата.

По данным Ирины Поляковой, 3 июля «Орленок» перестанет быть муниципальным учреждением и станет объектом под приватизацию. Общая площадь лагеря — 7,3 га, 5 из них — сосновый лес. В лот входят два двухэтажных жилых корпуса 663,6 кв.м. и 658,3 кв.м., два одноэтажных корпуса по 140 кв. м. и т. д.

Кристина Федичкина