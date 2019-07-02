Кубани разрешили не возвращать в бюджет России субсидию на развитие АПК

Краснодарский край попал в список регионов, которым разрешили не возвращать в федеральный бюджет часть субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как говорится в пояснительной записке документа, опубликованного на официальном сайте федерального правительства, речь идет о регионах, которые по уважительным причинам не смогли исполнить соглашения о предоставлении субсидии. По словам премьера, под уважительными причинами, как правило, имеются ввиду погодные условия. «Им (субъектам РФ, - “Ъ-Кубань”) не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов», - сказал Дмитрий Медведев.

В списке регионов, которые не смогли в полной мере использовать субсидию на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, - 45 субъектов РФ. Кроме того, по ряду регионов правительственным распоряжением разрешено не возвращать части субсидий, связанных с развитием молочного животноводства, мелиорацией сельскохозяйственных земель, поддержкой госпрограмм развития современной городской среды и прочих.

Дмитрий Михеенко