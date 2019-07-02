Три региона Черноземья освободят от штрафов за не освоенные до конца субсидии

Правительство РФ не будет требовать возврата части субсидии у некоторых регионов, которые не успели их освоить в срок по уважительным причинам. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на его официальном сайте. Оно утвердило список субъектов РФ, в отношении которых в 2019 году будет действовать эта норма. Среди них есть и регионы Черноземья.

«Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придётся выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет»,— отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Это должно, по мнению чиновника, позволить завершить начатые в региона проекты, не отвлекая от них ресурсы этого года.

Так, от штрафа за неполное освоение в срок субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства освободили Липецкую область. Кроме того, она вместе с Белгородской и Тамбовской не будет возвращать неиспользованные части субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Обеими субсидиями распоряжается Минсельхоз.

Мария Старикова