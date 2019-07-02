«У женщин все не так однозначно»

Мария Шарапова возвращается на Wimbledon. В Лондоне стартовал знаменитый теннисный турнир. 2 июля россиянка Мария Шарпова сыграет против француженки Полин Пармантье. Стоит ли ждать от самой успешной российской теннисистки успеха на турнире Большого шлема? И кто еще может удивить болельщиков на английский кортах? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Wimbledon — самый пафосный теннисный турнир планеты. И дело даже не в призовом фонде, который превышает €43 млн, а в традициях, все началось аж в 1877 году, такой датой не может похвастать ни один из четырех турниров Большого шлема. На Wimbledon действует жесткий дресс-код для спортсменов, они могут выходить на корт только в белом. На спортивной форме допускаются полоски другого цвета шириной не более 1 см. Организаторы даже пытались донести до поклонников тенниса, чтобы те приходили на трибуны, придерживаясь делового стиля одежды, но на это мало кто обратил внимание, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Сопкин который сейчас находится в эпицентре теннисных событий: «Никакого дресс-кода нет, обычно он бывает на околоуимблдонских мероприятиях. К болельщикам таких требований не предъявляют».

Что касается россиян, на Wimbledon в этом году выиграть турнир вряд ли кто-то способен. Да, Краен Хачанов и Даниил Медведев готовы прекрасно, они вышли во второй круг, но о победе и речи не идет. Раньше мы традиционно связывали надежды каждого турнира Большого шлема с Марией Шараповой. В этом году она тоже участвует, но говорить о перспективах нашей главной звезды не рискуют даже опытные эксперты. Тот же Борис Сопкин считает, что Шарапова может не пройти первый круг: «По поводу Шараповой сказать ничего не могу, потому что, откровенно говоря, она сейчас не в той форме. Ей, конечно, будет очень непросто. Даже один матч в первом круге будет выигрывать очень сложно».

Но несмотря на скромные спортивные успехи в последнее время, Шарапова по-прежнему, звезда и востребована у представителей прессы всех стран. И если верить Марии, то ее победа на Wimbledon не такая уж фантастика. «Конечно, это здорово, что я побеждала, но я хочу играть так, как будто этого не было. Несмотря на мои достижения и победы, я хочу продолжать выигрывать еще».

В этом году Марии Шараповой исполнилось 32 года и сейчас она занимает всего лишь 80-е место в рейтинге. Выступает Мария не часто, но на крупные турниры ее приглашают регулярно, и в ближайшее время карьеру Шарапова не закончит, считает теннисный эксперт, обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Ее цель мне кажется, очевидна — это Олимпиада в Токио.

Многое зависит от того, насколько она сумеет избежать серьезных травм.

По крайней мере, я надеюсь, что до Токио Шарапова доиграет, а там уже будем смотреть, как будут обстоять дела».

Что же касается реальных претендентов на победу в этом Уимблдонском турнире, то их имена поклонники тенниса произносят с придыханием достаточно давно, по крайней мере, в мужском одиночно разряде это Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Рожджер Федерер. У женщин все не так однозначно. Например, второй номер мирового рейтинга японка Наоми Осака проиграла в первом круге теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой. Кто знает, может быть, очередное чудо нам подарит и Шарапова.

2 июля на Уимблдонском турнире завершится первый круг. Мария Шарапова играет с француженкой Полин Пармантье. Начало встречи запланировано на 16.30. Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал Eurosport 1. Первый круг Wimbledon принес неожиданности: пятнадцатилетняя американка Кори Гауфф, 313 ракетка мира, обыграла свою титулованную соотечественницу Винус Уильямс. Гауфф — самая молодая участница Wimbledon в истории Открытой эры тенниса, начавшейся в 1968 году.