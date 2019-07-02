В Ростове виновного в пьяном ДТП священника назначили настоятелем храма

Иерея Димития Кивилиди, устроившего в январе 2017 года пьяное ДТП в Ростове, назначили настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Мишкинской Аксайского района Ростовской области. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Ростовской-на-Дону епархии.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, 17 января 2017 года в Ростове на пер. Халтуринском водитель автомобиля Mitsubishi ASX не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ 2109. После этого Mitsubishi отбросило в припаркованные поблизости машины и автомобиль врезался в столб. Пассажиры автомобиля - женщина и ребенок, были доставлены в больницу. Виновником аварии тогда оказался священник Ростовской епархии Димитий Кивилиди. Он отказался от алкогольного освидетельствования, однако позднее сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дарья Голякова