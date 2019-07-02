В Сочи от фотографов-нелегалов спасли львицу, обезьяну и двух попугаев

В ходе первого рейда против фотографов-нелегалов в Адлере изъяты львица, яванская макака и два попугая, сообщила пресс-служба мэрии Сочи. Животные помещены в приют, в отношении фотографов составлены административные протоколы.

Рейды межведомственной комиссии по защите животных будут происходить регулярно, сообщили в мэрии Сочи, такое распоряжение дал глава города Анатолий Пахомов. В мониторинговую группу входят представители департамента по охране окружающей среды администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора.

Анна Перова, Краснодар