В июле в Оренбуржье к работе приступят 17 новых мусоровозов

На дороги Оренбуржья в июле выходят еще 17 новых мусоровозов с логотипом регоператора по вывозу ТКО. Они приступили к работе в Бугуруслане, Оренбурге, Орске и муниципалитетах. Об этом сообщает правительство региона.

Так, в Орске 2 июля специалисты регоператора ООО «Природа» уже представили новый специализированный автомобиль для вывоза отходов из контейнеров заглубленного типа. В городе это первый специализированный автомобиль такого класса.

В июне в Орске появилось около 100 контейнеров заглубленного типа. Всего планируется установить более 300 таких емкостей.

Ани Айвазян