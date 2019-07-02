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Ростовский облсуд оставил под стражей главного архитектора Ростова

Ростовский областной суд во вторник, 2 июля, рассмотрел апелляционную жалобу о мере пресечения главному архитектору Ростова Роману Илюгину. Мера, избранная Ворошиловским районным судом, оставлена без изменения, сообщила „Ъ-Юг“ его адвокат Екатерина Водяник.

Ранее суд назначил господину Илюгину содержание под стражей до 22 июля. Архитектора задержали в декабре 2018 года, таким образом, он находится в СИЗО уже более полугода.

Напомним, господина Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, от 4 до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, он выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома, однако застройщик в том месте возвели нежилое здание коммерческого назначения. Позднее суд признал его опасным строением. Следствие считает, что чиновник разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.

Кристина Федичкина


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