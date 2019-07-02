Власти Татарстана закупят 189 машин скорой помощи за 812 млн рублей

Правительство Татарстана направит 812,1 млн руб. на закупку 171 машин скорой помощи класса «В» с комплектом медицинского оборудования и 18 машин скорой медицинской помощи класса «С».

Как указано на сайте госзакупок, приобретение автомобилей разделено на 3 тендера — 77 автомобилей за 313,5 млн руб., 16 — за 114,3 млн руб. и 94 — за 384,3 млн руб. Обновить автопарк медицинских машин в больницах Татарстана планируется до конца года.

Поставщиков определят 25 и 27 июля.

Как писал “Ъ-Казань”, в прошлом году по итогам проверок Счетная палата Татарстана обнаружила в республике около 40 автомобилей скорой помощи, которые непригодны для работы из-за физического износа. Ведомство пришло к выводу, что служба скорой помощи в регионе неэффективного использовала средства бюджета на сумму 110 млн руб, из которых 105 млн руб. приходятся на «нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью».

“Ъ-Казань”