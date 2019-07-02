На Кубани национальные проекты профинансированы на 4,8 млрд. рублей

В Краснодарском крае на реализацию нацпроектов израсходовано порядка 4,8 млрд руб., что составляет пятую часть объема, запланированного на текущий год, сообщила пресс-служба администрации края.

Информация о ходе реализации нацпроектов в крае была обнародована в ходе совещания в Москве, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Председатель правительства напомнил, что в этом году на исполнение 12 национальных проектов предусмотрено порядка 1,7 трлн рублей, значительная часть средств уже доведена субъектам. «Традиционный для начала года период медленной раскачки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно», – приводит пресс-служба администрации края слова премьер-министра РФ.

В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что в крае в рамках национальных направлений разработано 46 региональных проектов, их финансирование составляет порядка 24 млрд рублей. Успешно реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», хорошими темпами идет исполнение проектов в сфере культуры и демографии, уточнили в администрации края.

Анна Перова, Краснодар