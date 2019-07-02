На Кубани осудили торговавшего продуктами со складов части командира взвода

Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 50 тыс. руб. командира взвода обеспечения одного из войсковых подразделений округа, старшего прапорщика Александра Коровкина. Он признан виновным в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Помимо штрафа, суд лишил военного права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, на три года.

В региональном Управлении ФСБ РФ подтвердили, что в ноябре прошлого года Коровкин был задержан сотрудниками ведомства по Южному военному округу при попытке продать продукты, похищенные со складов части. В частности, старший прапорщик торговал индивидуальными рационами питания, мясными и молочными консервами. Общая стоимость украденного оценена на сумму более 800 тыс. руб.

Василий Хитрых