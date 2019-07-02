В Перми из-за непрекращающихся дождей ввели режим повышенной готовности

Сегодня городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о введении в муниципалитете повышенного режима готовности. Причина – непрекращающиеся в городе дожди.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, в ближайшее время сохраняются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, местами гроза. В связи с чем, существует вероятность возникновения техногенных пожаров, аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, повышение уровня воды в реках, отмечает пресс-служба города. «Все силы и средства муниципального звена переведены в режим повышенной готовности» - говорится в сообщении мэрии.

Представитель ПАО «РусГидро-«КамГЭС» доложил, что оборудование филиала работает в штатном режиме, организация готова к оперативным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ведется мониторинг гидрологической обстановки. Представители сетевых компаний также сообщили о наличии всех необходимых ресурсов по устранению аварий. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил в ежедневном режиме докладывать ему по ситуации.

Ранее сообщалось, что в начале недели в Перми выпадет треть месячной нормы осадков.

В последний раз режим повышенной готовности объявлялся в конце января, когда оторвавшиеся с якоря теплоход и дебаркадеры опасно дрейфовали в стороны Коммунального моста на Каме.