В пяти регионах Черноземья насчитали более 3 тысяч недостроев

Счетная палата (СП) впервые включила в сводный отчет по объемам незавершенного строительства (ОНС) данные не только федеральных, но и региональных строек, следует из отчета СП. По данным ведомства, на 1 января 2019 года в Воронежской области простаивало 402 ОНС с суммарным объемом вложений 12 млн руб.

В Липецкой области насчитывается 703 ОНС, вложения в которые составили 7,6 млн руб. В Белгородской области — 864 объекта стоимостью 12,4 млн руб., в Курской — 780 ОНС на 6,5 млн руб. Тамбовская область отчиталась о 446 объектах с суммарным объемом вложений 9,3 млн руб. В Орловской области не представили позицию о публикации данных.

Общая сумма приостановленных ОНС в России оценивается приблизительно 62 тыс. ОНС с суммарным объемом вложений около 4 трлн руб. При этом основная часть недостроев пришлась на регионы, где объем незавершенного строительства оценивается в 2,9 трлн руб. на 58,5 тыс. объектов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил для снижения объемов и количества ОНС не выделять регионам бюджетных средств на строительство новых объектов, пока не завершены те, сроки по которым уже сорваны. СП планирует представить соответствующие предложения в правительство.

Ирина Лобанова