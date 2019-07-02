В Ленобласти нанесут разметку на 1,5 млн кв. метров региональных трасс

Дорожная разметка на региональных трассах Ленобласти будет нанесена в общей сложности почти на 1,5 млн кв. м их площади. На сегодняшний день работы практически полностью завершены в Волосовском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тосненском районах. Среди отстающих — Всеволожский, Ломоносовский и Выборгский районы. На территории последнего подрядчик пока нанес разметку лишь на 13% площади при общем показателе по региону в 63%, сообщили в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.

По словам главы ведомства Юрия Запалатского, полностью завершить нанесение разметки необходимо до 10 августа. «С теми компаниями, кто в этот срок не уложится, контракты будут расторгаться в одностороннем порядке. Это наша принципиальная позиция»,— подчеркнул господин Юрий Запалатский.

Отметим, что заказчик работ — ГКУ «Ленавтодор» — при нанесении разметки продолжает эксперимент по замене краски на износостойкий термопластик. В этом году данный материал будет использован примерно на 15% площади всей дорожной разметки в регионе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что общая стоимость контрактов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Ленобласти по итогам проведенных аукционов была снижена с 386 млн до 294 млн рублей.