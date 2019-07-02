На бульваре «Симферопольский» обновят покрытие и сделают велодорожку

До конца июня бульвар «Симферопольский», расположенный от ул. Сормовской до ул. Уральской, будет полностью обновлен, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Здесь заменят покрытие, установят 20 новых лавочек и оборудуют велодорожку. Осенью будут высажены около сотни новых деревьев: каштанов, катальп и хвойников, сформируют газоны.

На месте бульвара ранее стояли самовольно построенные гаражи, теперь они демонтированы. Также здесь были убраны аварийные деревья и завезено 1,5 тыс. куб. м. чернозема. Финансирование работ в большей степени осуществляется в рамках депутатской программы выполнения наказов избирателей.

Андрей Ульченко