Облигации Нижегородской области разместят в трех банках

Облигации Нижегородской области разместят в ПАО «Совкомбанк», АО «Сбербанк КИБ» и АО «ВТБ Капитал», сообщается на портале госзакупок. Они были признаны лучшими по результатам отбора финансовых организаций.

Также рассматривались заявки ПАО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”» и ООО «Брокерская компания “Регион”», однако они набрали меньше баллов при оценке конкурсной комиссией.

Напомним, Нижегородская область намерена разместить облигационный заем на 10 млрд руб. во втором полугодии 2019 года. Срок размещения займа может составить от пяти до семи лет.

Анастасия Еремина