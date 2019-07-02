В Новороссийске старший прапорщик осужден за хищение продуктов на 800 тыс. рублей

Военный суд Новороссийского гарнизона вынес приговор старшему прапорщику Александру Коровкину, который похитил со склада воинской части продукты стоимостью 800 тыс. руб., сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 тыс. руб.

По данным УФСБ, старший прапорщик Коровкин занимал должность командира взвода обеспечения одного из подразделений Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае. В ноябре прошлого года он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по ЮВО при попытке продажи продуктов, похищенных со складов части. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Коровкин намеревался реализовать индивидуальные рационы питания, мясные и молочные консервы, предназначенные для военнослужащих.

Действия военнослужащего были квалицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Помимо выплаты штрафа, Александр Коровкин не сможет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года.

Анна Перова, Краснодар