Мэр Новороссийска попросил водителей обращать внимание на птиц на дорогах

Игорь Дяченко, мэр Новороссийска, на своей странице в сети Instagram призвал водителей быть внимательным к птицам, так как сейчас идет сезон вылета пернатых из гнезд. Местные жители озабочены тем, что слетки, то есть молодые птицы, часто попадают под колеса автомобилей.

Глава приморского города напомнил, что, в частности, молодые чайки не похожи на птиц, которые не умеют летать, поэтому водители зачастую не тормозят, ожидая, что птица улетит сама. «Слеток – это еще совсем юная птица, которая покинула гнездо, но не умеет хорошо летать. Трогать этих птиц специалисты не рекомендуют, потому что рядом с ними всегда находятся взрослые птицы», — написал на своей странице Игорь Дяченко.

Анна Перова, Краснодар