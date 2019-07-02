Пятилетку за три года Многоуровневая развязка в Сормове появится к 800-летию города.

Строительство многоуровневой транспортной развязки на улице Циолковского будет закончено в течение трех лет. Ранее реализовать проект планировалось в течение пяти лет, однако сроки были пересмотрены в связи с тем, что строительство было решено завершить к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2012 году.

Вопрос строительства развязки в районе ул. Циолковского, ул. Федосеенко и ст. Починки поднимался неоднократно в связи с тем, что по этой территории движутся поезда, в результате чего часто перекрываются дороги, что ведет к возникновению многокилометровых пробок.