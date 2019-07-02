На «Стандартцементе» Станислава Чемезова в Белгородской области хотят создать промпарк

Белгородское АО «Стандартцемент» (по данным «СПАРК-Интерфакс», контролируется сыном главы Ростеха Станиславом Чемезовым через столичное ООО «Интербизнесгрупп»), ООО «УК «Стандартпарк» и администрация Красногвардейского района Белгородской области договорились о создании промпарка «Комбинат» в районе села Ливенка. Об этом сообщили в департаменте эконономического развития региона. По данным «Интерфакса», промпарк будет создан на части площадки «Стандартцемента». Для новых резидентов будут отводиться площади от 85 до 140 га.

Проект подразумевает создание первого на территории региона промпарка, который находится на удалении от городов области и вне населенных пунктов. Это, по мнению властенй, позволит «возвести комплекс объектов недвижимости со всеми элементами инженерной, транспортной, телекоммуникационной, деловой и социальной инфраструктуры, позволяющей размещать малые, средние и крупные производства для которых необходимо создание больших санитарно-защитных зон (I-V класса опасности), и обеспечит условия для их эффективной деятельности».

Напомним, что ранее «Стандартцемент» с другим компаниями планировал возвести в Красногвардейском районе сразу несколько производств стройматериалов общей стоимостью более 43 млрд руб. В частности, речь шла о цементном заводе мощностью 3 млн т в год, проект которого анонсировался еще в 2007 году, но другим юрлицом — ООО «Оборонцемент»; а также о производстве керамического кирпича ежегодной мощностью 60 млн штук.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье” «”Красная гвардия” поддержит кирпичом ”Стандартцемент”».

Мария Старикова