В Нижегородской области коррупционных дел в первом полугодии стало на 76% больше

В рамках уголовных дел и проверок коррупционной направленности следователи СК России по Нижегородской области возместили 23 млн руб. ущерба государственной казне за первое полугодие 2019 года. Арест на имущество подозреваемых и обвиняемых наложен на сумму более 65 млн руб., сообщает региональное следственное управление СК.

Всего с начала года количество возбужденных коррупционных дел в регионе выросло на 76% до 169 шт, а общее количество направленных в суд таких дел – на 86% до 133 шт.

«Количество расследованных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе коррупционной направленности, увеличилось на 26,8 % (до 142 шт), из них по фактам взяточничества – на 44,8 % (до 71 шт)»,– сообщает региональный СУ СК.

Анастасия Еремина