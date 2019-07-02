02 июля, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Нижегородскую область освободили от штрафа за неосвоенные субсидии из бюджета РФ

Правительство РФ опубликовало список регионов, освобожденных от штрафов за несвоевременное освоение субсидий. Как говорится в распоряжении, по закону, регионы, которые «по уважительным причинам» не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии.

В список из 51 региона попала Нижегородская область. Регион не будет оштрафован за то, что не смог своевременно использовать субсидию, предоставленную Минсельхозом РФ на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства.

В правительстве Нижегородской области «Ъ-Приволжье» сообщили, что регион освобожден от штрафа за невыполнение целевых показателей, установленных Минсельхозом России. В частности, речь идет о невыполнении плана посевных площадей из-за банкротства отдельных сельхозорганизаций, а также за невыполнение объема производства овощей открытого грунта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал решение правительства, указав, что оно «пошло навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году». Поскольку регионам не придется возвращать средства, они могут «направить их на решение важнейших вопросов».

Александра Викулова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя