Нижегородскую область освободили от штрафа за неосвоенные субсидии из бюджета РФ

Правительство РФ опубликовало список регионов, освобожденных от штрафов за несвоевременное освоение субсидий. Как говорится в распоряжении, по закону, регионы, которые «по уважительным причинам» не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии.

В список из 51 региона попала Нижегородская область. Регион не будет оштрафован за то, что не смог своевременно использовать субсидию, предоставленную Минсельхозом РФ на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства.

В правительстве Нижегородской области «Ъ-Приволжье» сообщили, что регион освобожден от штрафа за невыполнение целевых показателей, установленных Минсельхозом России. В частности, речь идет о невыполнении плана посевных площадей из-за банкротства отдельных сельхозорганизаций, а также за невыполнение объема производства овощей открытого грунта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал решение правительства, указав, что оно «пошло навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году». Поскольку регионам не придется возвращать средства, они могут «направить их на решение важнейших вопросов».

Александра Викулова