Новому миру нужен новый Человек-Паук»!

4 июля в уфимских кинотеатрах стартует прокат фильма «Человек-Паук: вдали от дома».



Грандиозная схватка сил добра и зла в фильме «Мстители: Финал» завершена. Питер Паркер, его друзья и миллионы других людей обрели возможность вернуться к жизни. Питер скорбит по своему погибшему наставнику, Тони Старку/Железному Человеку, который, как и подобает настоящему герою, пожертвовал своей жизнью ради Питера и всех остальных живых существ во Вселенной. И мир уже не тот. Он изменился навсегда. Теперь в битву с новыми врагами придется вступить Человеку-пауку.

«Действие фильма «Человек-паук: Вдали от дома» происходит сразу после событий, описанных в картине «Мстители: Финал, – говорит продюсер Кевин Файги. – Паркеру хочется взять паузу на некоторое время и пожить жизнью обычного подростка. Но тот, кто носит костюм Человека-паука, простым подростком быть уже не может, ведь у него есть определенные обязательства перед человечеством, которые он обязан исполнять. Особенно после того, что произошло с нашей планетой. Так что, когда Ник Фьюри просит Питера забыть на время о своих летних каникулах и спасти мир от новой угрозы, возникает вопрос: готов ли Питер отразить эту новую атаку?»

«Картина «Человек-паук: Вдали от дома» получилась даже интереснее и динамичнее, чем наш предыдущий фильм. Ставки теперь еще выше, а героям придется поступиться личными эмоциями и переживаниями. Картина стала масштабнее, и вы поймете, что по-другому нашу историю снять было просто невозможно. Фильм превзошел сам себя во всех смыслах», – признается Том Холланд.

В картине «Человек-паук: Вдали от дома» много юмора, героических сцен, а масштаб и размах съемок поистине впечатляющий. Словом, лента воплощает в себе все то, за что зрители так любят картины о приключениях Человека-паука и кинематографическую вселенную Marvel.

«Человек-паук: Вдали от дома»

В главных ролях: Том Холланд, Сэмюэл Л. Джексон, Зендея Коулман, Коби Смолдерс, Джон Фавро, Дж.Б. Смув, Джейк Джилленхол. Режиссер: Джон Уоттс. Продюсеры: Кевин Файги и Эми Паскаль.

«Человек-Паук: вдали от дома» во всех уфимских кинотеатрах с 4 июля.

Материалы по фильму доступны для скачивания на нашем официальном сайте: www.wdsspr.ru