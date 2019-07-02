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Фото: Андрей Абрамов

Отпетые мошенники

Вместо группы "Краски» в Кстове выступили самозванцы.

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Продюсер группы «Краски» Алексей Воронов заявил, что в Кстово в День молодежи под видом группы выступили мошенники. Причем, по словам продюсера, о том, что выступать приедет не настоящая группа знала и кстовская мэрия, которая нарочно пригласила этих исполнителей. Воронов намерен обратиться в прокуратуру и добиться возбуждения уголовного дела в связи со случившимся.

В Кстовской администрации опровергли заявление Воронова и сказали, что к ним приезжала исполнительница из «золотого» состава группы, а сам концерт проводился на спонсорские средства.


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