Отпетые мошенники

Продюсер группы «Краски» Алексей Воронов заявил, что в Кстово в День молодежи под видом группы выступили мошенники. Причем, по словам продюсера, о том, что выступать приедет не настоящая группа знала и кстовская мэрия, которая нарочно пригласила этих исполнителей. Воронов намерен обратиться в прокуратуру и добиться возбуждения уголовного дела в связи со случившимся.

В Кстовской администрации опровергли заявление Воронова и сказали, что к ним приезжала исполнительница из «золотого» состава группы, а сам концерт проводился на спонсорские средства.