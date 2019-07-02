С цифрой по жизни

28 июня губернатор Максим Решетников провел заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Вместе с федеральными экспертами и представителями прикамских вузов, а также руководителями ведущих IT-компаний участники обсудили вопросы подготовки специалистов для отрасли. Мероприятие прошло на только что открытой центральной площадке технопарка Morion Digital, на которой молодые бизнесмены могут наладить сотрудничество с ведущими представителями отрасли и реализовать свои стартапы. По словам Максима Решетникова, региону необходимо кратное увеличение числа IT-специалистов.

Как отметил глава региона, IT-сфера – уникальное направление в экономике, которое развивается по несколько иным законам, чем «традиционные» отрасли. По словам господина Решетникова, последние рано или поздно сталкиваются с ограничением спроса. «А вот IT-направление в этом смысле уникально: все, кто имеет соответствующее образование, без работы не остаются, – пояснил губернатор. – Фактически ограничений для развития отрасли нет». Он добавил, что хотя в Прикамье есть серьезная школа подготовки таких специалистов, но их количество необходимо кратно увеличить. «Это нужно сделать не через пять-семь лет, а гораздо быстрее, поэтому мы должны использовать современные образовательные технологии и учить всех желающих», – рассказал Максим Решетников.

Новые технологии построены, прежде всего, на инновационных методах и программах обучения, которые подстраиваются под потребности каждого студента. «Это не просто дистанционное образование, оно полностью интерактивное и дает такое качество обучения, что ведущие мировые университеты готовы принимать результаты экзаменов наравне с традиционными. Да, масштаб пока не тотальный, и такие курсы пока не закрывают всю потребность в подготовке IT-специалистов, но развиваются эти платформы очень быстро, – подчеркнул господин Решетников. – При этом в гонку с новыми форматами обучения включились не только мировые и федеральные вузы: региональным вузам сложно держаться в стороне. Сейчас нашим вузам важно найти свое место и сохранить свои профессиональные компетенции, понять, какие направления необходимо разрабатывать дальше».

Первые шаги в регионе уже сделаны. Так, в 2019 году в Прикамье открылся Пермский сетевой IT-университет, который не только обучает специалистов, но и помогает наладить им связи с будущими работодателями. Университет является приоритетным проектом Пермского края, который реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Деятельность университета поддерживают региональные министерство информационного развития и связи, а также минобразования. Программы IT-университета создавались для студентов и специалистов: «IoT-device за 24 часа», «Информационная безопасность в системах IoT за 24 часа», «Аналитика IoT». Все эти образовательные программы были востребованы студентами, 12 слушателей получили приглашение на стажировку в лучшие IT-компании. Есть в Прикамье и обучающие программы для школьников, касающиеся робототехники и интернета вещей.

Директор центра новых образовательных технологий EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов отметил, что объем IT-рынка с каждым годом растет, как и спрос на образовательные услуги в этой сфере. «Самые покупаемые онлайн-курсы касаются образования в области компьютерных наук, – говорит эксперт. – Главный мотив потребителей – не получение диплома, а реальный профессиональный рост и развитие». Господин Киясов подчеркнул, что усилиями губернатора и его команды Пермский край входит в десятку регионов, открытых для цифровых трансформаций в области образования. По его словам, пермские вузы могут разрабатывать собственные образовательные программы по направлениям, в которых они наиболее сильны, и вовлекать в этот процесс ведущие российские, а также зарубежные образовательные учреждения. Нурулан Киясов добавил, что в Прикамье будут реализованы федеральные проекты «Цифровой университет» и «Цифровая образовательная среда», осуществляемые в рамках нацпроектов «Цифровая экономика РФ» и «Образование».

Как выяснилось в ходе заседания совета, в обучении специалистов заинтересованы не только ведущие IT-компании региона, но и такие гиганты, как «Сбербанк» и «Уралхим». Они уже создают собственные образовательные программы, по которым готовят профессионалов необходимого профиля.

Заместитель директора по профессиональному развитию персонала компании Xsolla Александр Толмачев отметил, что IT-специалисты территориально не привязаны к рабочему месту, в борьбе за них пермские работодатели конкурируют, например, с Yandex и Google. Таким образом, в регионе необходимо создать такие условия, чтобы профессионалы оставались в Пермском крае. Для этого им нужно предложить не только конкурентную зарплату, но и возможность для дальнейшего развития. Поэтому Xsolla реализует собственные образовательные программы, например – в рамках «Школы промышленной разработки», «Летней школы». «Мы развиваем коллаборацию с пермскими учебными заведениями, создаем профессиональные сообщества, активно участвуем в создании IT-кластера, формируем программу обучения сотрудников, повышая уровень компетенции и вовлеченности. Мы готовы участвовать в развитии специалистов в крае, поскольку понимаем, что ценность компании – это ее кадры», – подчеркнул Александр Толмачев.

Об опыте реализации образовательных программ рассказал и коммерческий директор Macroscop Дмитрий Аминов. Вместе с пермскими вузами компания запустила проект «Школа компьютерного зрения». В ее рамках студенты получают не только необходимые знания, но и возможность пройти практику в Macroscop с возможным дальнейшим трудоустройством. «В прошлом году мы приняли несколько специалистов именно по этому механизму. Вузы Перми дают хорошую фундаментальную базу, но нам также интересна инициатива Пермского IT-университета в части подготовки кадров с актуальными для нас компетенциями», – пояснил господин Аминов.

Совещание координационного совета прошло на центральной площадке технопарка Morion Digital. По словам его директора Оскара Ягафарова, технопарк, прежде всего, это территория сотрудничества, на которой могут взаимодействовать работодатели, образовательные учреждения, органы власти и, конечно же, сами IT-специалисты. «С одной стороны, наши резиденты – это крупные, успешные компании, а с другой – люди, которые только начинают свой бизнес. Последним мы можем предложить помощь в виде образовательных программ, поиска партнеров, установления взаимодействия с ними», – говорит господин Ягафаров. Решение вопроса с подготовкой специалистов он считает предельно важным для отрасли. «Именно студенты – это та кровь, которая наполняет организм IT-индустрии», – убежден руководитель технопарка.

В завершение Координационного совета Максим Решетников констатировал, что сейчас спрос на качественную подготовку специалистов существенно превышает предложение. «Нужно понять, где наши образовательные учреждения претендуют как минимум на национальное лидерство, – пояснил губернатор. – Мы должны, с одной стороны, давать фундаментальную, теоретическую базу, а с другой – быть гибкими в решении вопроса подготовки профессионалов под нужды развивающегося рынка, в том числе с использованием онлайн-курсов». По его словам, в ходе совещания были намечены пути решения этих задач, но «как по итогам любого серьезного разговора, вопросов возникло больше, чем получено ответов».