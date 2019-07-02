Мэрия Сочи намерена расторгать договоры аренды с недобросовестными предпринимателями

Глава курорта Анатолий Пахомов заявил, что при несоблюдении предпринимателями правил благоустройства и санитарного состояния мэрия Сочи будет расторгать с ними договоры аренды. Замечания прежде всего касаются арендуемых пляжей, в частности, речь идет о пляже Роза Хутор.

Во время планового обхода Имеретинской низменности глава сочинской администрации отметил, что территории, взятые предпринимателями в аренду у города, имеют неудовлетворительное санитарное состояние. О пляже Роза Хутор Анатолий Пахомов высказался особо. «Арендаторами нарушены все требования. Как санитарные, так и противопожарные нормы. Так содержать то, что даёт им возможность в летний период привлечь в горный кластер туристов – это некрасиво», - сказал мэр.

Он поручил административной инспекции отметить нарушения и рассмотреть возможность наказания в виде штрафов. «Если административные штрафы не возымеют действия, будем рассматривать вопрос о расторжении договора аренды со всеми нарушителями», - отметил глава Сочи.

Елена Рыжкова