Алексей Текслер уволил и.о. замминистра образования Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об освобождении от должности исполняющего обязанности заместителя министра образования и науки региона Вадима Бобровского. Чиновник уволился по собственному желанию. Документ размещен на сайте правительства Челябинской области.

Вадим Бобровский родом из Магнитогорска. С 2008 по 2012 год он являлся помощником депутата магнитогорского горсобрания Марины Шеметовой, в течение нескольких лет был помощником депутата Госдумы Алексея Бобракова. С 2012 по 2013 год работал в Магнитогорском государственном техническом университете. После прихода во власть прежнего губернатора Бориса Дубровского в январе 2014 года был назначен начальником главного управления молодежной политики Челябинской области. В январе 2015 года стал заместителем министра образования и науки Челябинской области. Со сменой губернатора работал в статусе и.о.