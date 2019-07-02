КамАЗ заплатит дочерней компании «Газпрома» 1,5 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск к ПАО «КамАЗ» от ООО «Газпром добыча Ямбург» (Тюмень), которое потребовало от автопроизводителя заплатить 1,5 млн руб. неустойки за нарушение сроков поставки автомобилей. Соответствующее решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам суда, КамАЗ нарушил сроки поставки 11 кранов на шасси, суммарная стоимость которых составляет 102,4 млн руб. Стороны договорились о доставке техники в Новый Уренгой до 31 марта прошлого года, однако заказчик автомобили получил четырьмя партиями с опозданием на три, 10, 11 и 13 дней. Дочерняя компания «Газпрома» направила претензию с предложением урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако автоконцерн отказался от выплаты неустойки, рассчитанной истцом.

В суде представители КамАЗа просили снизить сумму неустойки, однако судья счел сумму обоснованной и вынес решение взыскать сумму в полном объеме.

“Ъ-Казань”