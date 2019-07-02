ФК «Звезда» усилился еще двумя игроками

Пермский футбольный клуб «Звезда» подписал контракты с двумя новыми игроками. Как сообщается на странице клуба «В Контакте», в Пермь вернулся воспитанник СШОР «Звезда» Владимир Лаптев, а атакующий потенциал команды укрепил Валерий Манько.

Владимир Лаптев является воспитанником СДЮСШОР по футболу Перми (сейчас – СШОР «Звезда») и Академии ФК «Спартак-Москва» им. Ф. Ф. Черенкова. Играет на позиции крайнего полузащитника.

Валерий Манько родился в Волгодонске (Ростовская область). Воспитанник волгодонской ДЮСШ-5 и Академии ФК «Краснодар». Играет на позициях крайнего полузащитника и центрального нападающего.

В ФК «Звезда» Владимир Лаптев будет играть под 18-и номером, Валерий Манько – под 17-м.

Как ранее сообщал ‘’Ъ-Прикамье’’, в конце июня в состав команды вошли голкипер Анатолий Красильников, ранее выступавший в молодежной команде «Амкара» и клубе «Псков-747», центральный защитник Булат Садыков, игравший за ФК «Камаз» и воспитанник подмосковных «Химок» полузащитник Евгений Наседкин.