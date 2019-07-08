Элитный дом сегодня и сто лет назад: как жили богатые люди в начале ХХ века.

Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня многие девелоперы элитной недвижимости реконструируют бывшие доходные дома, возвращая прежний блеск зданиям с «барскими квартирами», и адаптируют их к современным требованиям и стандартам взыскательной публики. Насколько изменились потребности состоятельных жильцов за сто лет?

Роскошные доходные дома на рубеже XIX–XX веков представляли собой архитектурные жемчужины знаменитых архитекторов с богатыми фасадами и невероятным по тем временам функционалом.

Степень респектабельности домов была разной, но общим условием для всех дорогих квартир было разделение на «белую» и «черную» половины: одна — с парадным фасадом и подъездом с мраморной лестницей, коврами, мозаикой и лепными украшениями, другая — с простым кирпичным фасадом, выходящим во двор, с отдельным черным входом для прислуги, с узкой лестницей, низкими дверями и высокими ступеньками.

Жена купца 1 гильдии в интерьере своей квартиры. Конец 19 века. Из коллекции Российской государственной библиотеки Фото: Фонд «Московское время»

Общая площадь квартиры составляла 200–400 кв. м. Высота потолков — под 4,6 м. Паркетные полы, лепнина на потолках, колонны, зеркала, камины — все это было привычными составляющими «барской» квартиры из семи-десяти комнат (без учета помещений для прислуги): кабинет хозяина, гостиная, столовая, бальный зал, детские и спальни родителей. Обязательными были большая прихожая и широкий коридор. Во многих доходных домах украшением являлись эркерные комнаты, в которых часто устраивался зимний сад.

Основным помещением «черной» половины была кухня, две-три небольшие комнаты для прислуги, маленький коридор и место общего пользования.

Неотъемлемыми атрибутами респектабельного дома считались швейцар и дворник, обеспечивающие безопасность и порядок.

Дом купца Малышева сейчас – особняк «Мускат» в комплексе элитных особняков «Полянка/44». Ул. Большая Полянка, 44. Архитектор: Г. А. Гельрих Фото: Фонд «Московское время»

Конечно, в богатых доходных домах были все удобства, доступные технически на тот момент: водопровод, канализация, прачечная, голландское отопление, газовые плиты на кухне, в некоторых домах уже имелись лифты с большими зеркалами и кожаными диванами (первый лифт в Москве установлен в 1904 году в доходном доме Н. И. Силуанова на Рождественском бульваре, 17). Существовали даже специальные устройства для подогрева простыней, которые использовались после водных процедур. Домовладельцы старались перещеголять друг друга в техническом обустройстве жилья для привлечения обеспеченных жильцов и поднятия арендной платы.

Показателен в этом отношении доходный дом страхового общества «Россия» (Сретенский бульвар, 6/1). Это было одно из самых технически совершенных и комфортабельных зданий Москвы начала ХХ века. Ширина стен около метра, квартиры в среднем по 400 кв. м. В подвале дома размещались восемь отопительных котлов, насосы, вентиляционные установки. Система вентиляции не только подавала в помещения свежий воздух, но и фильтровала и увлажняла, а при необходимости и подогревала его! Электроснабжение и освещение дома обеспечивала собственная электростанция, работающая на нефти. Электрический лифт поднимал жильцов в квартиры. Питьевая вода из артезианской скважины глубиной 50 м. В доме даже был собственный синематограф и атлетический зал. Проживающим предоставлялись услуги прачечной и консьержей, которые выполняли любые поручения. Жаль, что сегодня от былой роскоши некогда самого дорогого доходного дома Москвы остались лишь изумительные фасады и исторические свидетельства.

Барышня из состоятельной семьи. Начало 20 века. Из коллекции Фонда Московское Время Фото: Фонд «Московское время»

Радует тот факт, что есть в Москве и дома-«счастливчики», которые в ХХI веке обретают прежнюю ипостась дорогих домов, но уже с легендарным прошлым. Например, доходный дом М. М. Малышева на Большой Полянке, 44 или доходный дом Я. А. Рекка на Пречистенке,13*. По удивительному стечению обстоятельств и тот и другой построены архитектором Густавом Гельрихом. Эти дома востребованы сегодня, как и сто лет назад, у изысканной публики не только благодаря прекрасному месторасположению, но и во многом из-за уникального сочетания прошлого и настоящего: бережная реконструкция архитектурного наследия в соединении с современными строительными новшествами и стандартами элитного жилья ХХI века.