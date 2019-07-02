Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает на 2 рубля с 8 июля

В Краснодаре с 8 июля текущего года цена проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» вырастет с 26 до 28 рублей, сообщила пресс-служба мэрии краевого центра. Стоимость проезда в последний раз поднималась в феврале 2016 года.

По словам Алексея Грачева, директора МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» («КТТУ»), рост стоимости проезда связан с инфляцией, ростом налоговой ставки НДС, стоимости электроэнергии, ГСМ, запчастей. Кроме того, новый тариф позволит проиндексировать зарплату сотрудникам трамвайно-троллейбусного управления. По информации КТТУ, действующий сейчас тариф на 7% ниже себестоимости услуги по перевозке пассажиров.

Анна Перова, Краснодар