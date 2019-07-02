На Ставрополье осудили преступную группу, у которой изъяли наркотики на 50 млн рублей

В Ставропольском крае осудил 20 человек, причастных к сбыту наркотиков, и организатора преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, уроженец Кемерово по фамилии Пулуботко создал преступную группу для сбыта синтетических наркотиков через интернет-магазины. Всего в группу было вовлечено 20 человек. С 2014 по 2015 год участники совершили более 100 преступлений по ст. 228.1 УК РФ. Все члены преступной группы были задержаны, изъято более 15 кг синтетических наркотиков стоимостью более 50 млн

руб.

В отношении Полуботко и участников преступной группы возбуждено 105 уголовных дел. Промышленный районным суд Ставрополя назначил Полуботко 15 лет колонии строгого режима. Остальные члены преступной группы получили наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Кристина Федичкина