Суд обязал структуры Смольного отремонтировать исторический элеватор на проспекте Обуховской Обороны

Невский районный суд удовлетворил исковые требования в отношении СПб ГУП «Продовольственный фонд» и комитета имущественных отношений Смольного о восстановлении исторического облика объекта культурного наследия «Элеватор мукомольного завода им. В. И. Ленина» на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Суд постановил, что КИО, как собственник элеватора, обязан проводить работы по его сохранению. В ходе проверки было установлено, что здание находится в ненадлежащем состоянии: на фасадах зафиксированы многочисленные трещины, поврежден штукатурный и окрасочный слой, утрачен участок карниза. Бездействие «Продовольственного фонда» и КИО СПб в отношении сохранения исторического элеватора было признано незаконным. Устранить нарушения необходимо в течение 180 дней.

“Ъ-СПб” писал, что провести работы по устранению выявленных нарушений на историческом объекте «Элеватор мукомольного завода им. В. И. Ленина» ранее требовала прокуратура.