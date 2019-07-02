Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, как меняются цены на жилье премиум-класса.

Цена 1 кв. м премиальной жилой недвижимости Москвы за год увеличилась в среднем на 6%. При этом с начала года значительных колебаний цен в сегменте не наблюдалось. Аналитики девелоперской компании Sminex отмечают, что в премиальных проектах показатель за год увеличился в среднем на 14,5%.

Динамика средней цены кв. м варьируется в зависимости от формата самой недвижимости. На рынке зафиксировано равномерное распределение премиального предложения: 55% — это апартаменты и 45% — квартиры. С декабря 2018 года рост цен отмечен только на апартаменты на 6%. С квартирами ситуация обратная: за пять месяцев стоимость упала на 6%. На конец мая текущего года средняя цена кв. м квартир и апартаментов в проектах премиум-класса составила 563 тыс. руб. и 636 тыс. руб. соответственно.

Рост средней цены обусловлен появлением более дорогих проектов, а также изменением структуры предложения вследствие вымывания доступных лотов и повышения стадии готовности домов. Помимо этого, на стоимость кв. м влияют повышенный спрос покупателей на объекты жилой недвижимости и сокращение инвестиционной скидки, которую девелоперы закладывают при планировании проектов.

По прогнозам компании Knight Frank, к концу года стоимость квартир в объектах данного сегмента вырастет еще на 7%. Эксперты говорят, что в границах Москвы, в частности, в центре сосредоточено большое количество перспективных площадок. Ввиду высокой конкуренции и растущего уровня запросов покупателей девелоперы стараются создать уникальный продукт с яркой концепцией и дополнить его отличительными чертами. Поэтому итоговая стоимость нового предложения выше среднего. В совокупности с высоким уровнем спроса это создает предпосылки для дальнейшего роста цен на новостройки премиум-класса.