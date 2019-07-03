«Берем сковородку и отправляемся в кругосветку искать яичного разнообразия»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, как готовят яйца в разных странах.

Говорят, что еще древние римляне любую трапезу начинали с яиц. Полезно, вкусно, сытно. Но каждый день приедается. Поэтому берем сковородку, и отправляемся, простите, в кругосветку искать яичного разнообразия. В конце XIX века модным, особенно среди певцов, был так называемый гоголь-моголь. Готовили его из охлажденных желтков, взбитых с сахаром. В эту смесь добавляли еще и ром, херес или мадеру. Вот вам и завтрак под названием «Сейчас спою!». Не на службу же отправляться после забористого рома.

Но этот завтрак отложим на выходные, а пока перенесемся в Америку. Как они каждый день лопают яичницу с беконом, я не понимаю. Скучно. Но на один из дней нашей недели этот простейший рецепт оставить можно. Что бы я рекомендовал точно, так это французские яйца пашот, сваренные без скорлупы с гарниром из любых томатов с зеленью, или еврейскую шакшуку, где в потрясающий соус матбуха из лука, болгарского перца, чили, чеснока, помидоров и специй, просто разбивают несколько яиц и жарят до готовности. Это очень вкусно.

В финале — Шотландия и знаменитое яйцо, сваренное, обвалянное в мясном фарше, сухарях и зажаренное на сковороде. Завтрак настоящего викинга. Именно после этого блюда на самый популярный туристический вопрос: что они носят под килтом? Шотландцы гордо отвечают: only bigga! Что, кстати, тожев тему.