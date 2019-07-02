Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что выставлялось на аукционах Christie’s и Sotheby’s.

Согласно аналитике специалистов портала Art Price, серия аукционов в сегменте Post-War&Contemporary art, прошедших в начале лета в столице Франции, вывела Париж в число лидеров. Christie’s и Sotheby’s вдвоем выручили более $68 млн, почти поровну; несколько результатов попали в категорию «миллион плюс». Лидеры известны — русский француз Никола де Сталь, немецкий француз Ханс Хартунг, китайский француз Цзао Ву-Ки.

Де Сталь получил лучший результат недели у Christie’s за «Пейзаж Воклюза, №3» $3,2 млн. Никогда ранее эта картина не выставлялась на аукцион; сейчас она трижды превысила эстимейт. У Sotheby’s было много миллионный результатов. Пьер Сулаж и его полотно с названием «Живопись 130 на 89 см, 2 марта 1961», получил ровно 3 млн. Александр Колдер — 2,8 млн за впечатляющий мобиль 1950 годов. Работа Хартунга «T1949-6» ушла за 1,7 млн. Редкая картина Цзао Ву-Ки Temps Calme продана за 2,1 млн., а Жан Дюбюффе вообще поставил личный рекорд, его «Стул» достиг 3,9 млн, вдвое првысив предыдущий рекорд художника, поставленный, кстати, в Нью-Йорке еще в 2012 году.

К «китам» мирового аукционного бизнеса присоединился местный Artcurial, который получил во время собственных торгов современным искусством $20 млн. Половину суммы составили продажи двух франко-китайцев. Работа Ву-Ки «24.1.61/62» ушла за 5,2 млн, а картина Чу Тех-Чуня Synthse hivernale C достигла $5,8 млн.

И какая же Франция без африканского искусства. Лидером в сегменте Contemporary African Art является аукционер Piasa. Здесь еще в конце весны прошли такие торги, принесшие дому $1,4 млн, на 260% больше, чем на аналогичных специализированных торгах в 2016-м.

Особенно успешно Piasa раскручивает молодых африканцев. Угандиец Joseph Ntensibe получил $43,7 тыс., конголезец Aboudia 78,6 тыс. двадцатишестилетний, практически неизвестный художник Anjel впервые получил 10+ — $11 тыс.