Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает об особенностях нового самртфона.

Владельцы смартфонов Honor могут расслабиться. Продукция китайского суббренда не пострадает в торговой войне между США и Huawei. Так можно интерпретировать заявление британского офиса компании. В своем Twitter они сообщили, что все смартфоны Honor продолжат получать патчи безопасности и обновления Android. Гарантия и полная сервисная поддержка тоже никуда не пропадут.

Трудно представить, что владельцы устройств Honor пребывали в состоянии ужаса. Скорее переживала и боялась сама китайская компания, пытаясь распознать и купировать возможные риски. Иначе как объяснить, что заявление английских представителей Honor происходит спустя целую неделю после аналогичного заявления от британского офиса Huawei.

Вне зависимости от последовательности высказываний, слова с делом не разошлись. Буквально в тот же день на тестовый смартфон Honor Veiw 20 пришли обновления прошивки, среди которых были и патчи безопасности, выпущенные Google. Все установилось и работает.

Вообще, пользователям конкретно этой модели скорее стоит подумать не о жертвах торговых войн, а о защитном чехле и сухих ладонях. Задняя панель с фирменным V-образным градиентом вышла красивой, но довольно скользкой. За время тестирования Honor Veiw 20 несколько раз был пойман при попытке суицида.

Уронить смартфон на дисплей особенно обидно. Большой экран с диагональю 6,4 дюйма занимает почти всю лицевую поверхность. Рамки тонкие, а фронтальная камера врезана маленьким кругляшом в углу. Оригинально, но внутренний перфекционист не может смириться с разными отступами объектива от верхней и левой сторон дисплея.

При этом сама по себе 25 МП «фронталка» работает отлично. Как и основной модуль из 48 МП сенсора Sony IMX586 и так называемой 3D ToF-камеры. Последняя корректно определяет расстояние до объектов, что критически важно, например, при портретной съемке и эффекте размытия фона. Вместе с технологиями искусственного интеллекта, реализованного в том числе благодаря процессору Kirin 980, Honor Veiw 20 снимает не хуже более дорогих собратьев из Huawei. Жаль, что хранилище смартфона нельзя расширить microSD картой, а также пользователи довольствуются лишь попеременным режимом работы двух SIM-карт.