Суд отказался признать «ТЗК Автокомпонент» банкротом после погашения долга

Арбитражный суд Нижегородской области отказался ввести процедуру наблюдения в отношении ООО «Торгово-закупочная компания “Автокомпонент”» (Нижний Новгород, входит в ГК «Автокомпонент») по заявлению ООО «Торговый дом “Полипластик”» (Москва). Производство по делу о признании должника банкротом прекратили, сообщается в картотеке дел.

Ранее в декабре 2018 года ТД «Полипластик» в арбитражном суде Москвы взыскал солидарно с ТЗК «Автокомпонент» и АО «Маймма Групп» 100,3 млн руб. долга. В связи с этим «Полипластик» обратился с требованием о признании ТЗК «Автокомпонент» банкротом и введении в отношении него процедуры наблюдения. Однако должник выплатил 34,5 млн руб. заявителю и к моменту судебного заседания в арбитражном суде Нижегородской области задолженности не имел.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЗК “Автокомпонент”» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал – 100 тыс. руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля автодеталями. Бенефициар – Олег Зайцев. По итогам 2017 года при выручке в 2,9 млрд руб. прибыль компании составила 18,4 млн руб.

Также производство по делу о признании банкротом по заявлению ТД «Полипластик» было прекращено в отношении ООО «Завод “Автокомпонент”» (входит в ГК «Автокомпонент»). Арбитражный суд Нижегородской области отказался ввести процедуру наблюдения. Мотивировочная часть решения суда еще не опубликована.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод “Автокомпонент”» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал – 100 тыс. руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля автодеталями. Бенефициар – Олег Зайцев. По итогам 2017 года при выручке в 6,3 млрд руб. прибыль компании составила 3,3 млн руб.

Как сообщается на сайте ГК «Автокомпоненты», завод «Автокомпоненты» намерен обратиться в суд с иском о признании банкротом ТД «Полипластик» из-за долгов. Суть требований не уточняется.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Торговый дом “Полипластик”» было зарегистрировано в Москве в 2006 году, уставный капитал составляет 1 млн руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля пластмассами и резиной. Гендиректором является Павел Круглов, собственники – ООО НПП «Полипластик» (76% долей) и ООО «Группа Полипластик» (24%). По итогам 2017 года при выручке в 54,3 млн руб. прибыль компании составила 2,4 млн руб.

Анастасия Еремина