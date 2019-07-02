Новая система оплаты проезда дала сбой

Частные автобусные перевозчики жалуются на сбои в работе единой системы оплаты проезда Пермского края (ЕСОП), внедрение которой началось вчера. Как рассказали ‘’Ъ-Прикамье’’ собеседники на рынке пассажирских перевозок, для подключения к системе на валидаторы было переустановлено новое программное обеспечение. Однако вчера и сегодня система не считывают информацию с карт льготников. Также новая система позволяет оплачивать проезд с обычных банковских карт. Однако деньги на счета перевозчиков не поступают.

Собеседник ‘’Ъ-Прикамье’’ в министерстве транспорта Пермского края подтвердил сбои в системе, однако отметил, что неполадки уже устранены. «Все исправно, все работает. Вчера были некоторые недоработки, ночью их исправили. Это техническая недоработка была - неполадка связи. Ее исправили сегодня ночью», - уточнил собеседник. Стоит отметить, что система работает в тестовом режиме пока только на городских маршрутах.

«Внедрение ЕСОП происходит поэтапно. Июль - переходный месяц. Перевозчикам дана возможность настроить оборудование для его корректной работы. В случае возникновения ошибки оперативно устраняются, поэтому у перевозчиков не должно возникнуть острых проблем при переходе с одной системы на другую. Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, МКУ ГорТранс и Министерство информационного развития и связи Пермского края тщательно следят за ситуацией и предоставляют заинтересованным сторонам всю необходимую информацию», - заявили в администрации города Перми.